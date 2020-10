Tiziano Ferro con una toccante lettera rivela: “Sono stato alcolista, volevo morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ dedicata a Tiziano Ferro la copertina del magazine 7 del Corriere della Sera, disponibile da venerdì 16 ottobre in edicola e in formato digitale. Il cantautore di Latina, sempre poco incline a raccontarsi se non attraverso le sue bellissime canzoni, ha deciso di lasciarsi andare ad un racconto forte, intenso, toccante e coraggioso. Una lettera, scritta proprio da lui, in cui racconta il momento più buio e difficile della sua vita, quello dell’alcolismo. “Una sera la band mi convinse a bere” – ha esordito il cantante – “E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ dedicata ala copertina del magazine 7 del Corriere della Sera, disponibile da venerdì 16 ottobre in edicola e in formato digitale. Il cantautore di Latina, sempre poco incline a raccontarsi se non attraverso le sue bellissime canzoni, ha deciso di lasciarsi andare ad un racconto forte, intenso,e coraggioso. Una, scritta proprio da lui, in cui racconta il momento più buio e difficile della sua vita, quello dell’alcolismo. “Una sera la band mi convinse a bere” – ha esordito il cantante – “E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un ...

