Tiziano Ferro choc sono stato un’alcolista bevevo per non pensare al dolore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro ha raccontato il suo passato difficile a causa dell’alcol è lo ha fatto aIl” Corriere della Sera”. «bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso», ha confessato mettendosi per la prima volta a nudo sull’argomento. Tutto è iniziato quando una sera la sua band lo convinse a bere, da quel momento il rapporto con gli alcolici però è diventato insano. L cantante ha voluto raccontare questa pagina dolorosa della sua vita anche nel film-documentario Ferro, una produzione originale Amazon disponibile su Prime Video dal 6 novembre, allo scopo di dare la forza a chi si trova nella sua stessa condizione. ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha raccontato il suo passato difficile a causa dell’alcol è lo ha fatto aIl” Corriere della Sera”. «quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di nonale alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso», ha confessato mettendosi per la prima volta a nudo sull’argomento. Tutto è iniziato quando una sera la sua band lo convinse a bere, da quel momento il rapporto con gli alcolici però è diventato insano. L cantante ha voluto raccontare questa pagina dolorosa della sua vita anche nel film-documentario, una produzione originale Amazon disponibile su Prime Video dal 6 novembre, allo scopo di dare la forza a chi si trova nella sua stessa condizione. ...

