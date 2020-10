Tiziano Ferro a cuore aperto: “Ero un alcolista, ho perso tante occasioni” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro si è raccontato in una toccante lettera ai fan, dove ha ammesso di essere stato un alcolista e di aver desiderato la morte. Tiziano Ferro, in occasione del lancio del suo primo documentario, Ferro, che racconta la storia della sua, disponibile soltanto su Amazon Video, proprio come quello realizzato da Chiara Ferragni qualche … L'articolo Tiziano Ferro a cuore aperto: “Ero un alcolista, ho perso tante occasioni” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)si è raccontato in una toccante lettera ai fan, dove ha ammesso di essere stato une di aver desiderato la morte., in occasione del lancio del suo primo documentario,, che racconta la storia della sua, disponibile soltanto su Amazon Video, proprio come quello realizzato da Chiara Ferragni qualche … L'articolo: “Ero un, hooccasioni” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - chetempochefa : Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato… - Corriere : «Ero un alcolista e volevo morire»: la confessione di Tiziano Ferro su «7» domani in e... - radiocalabriafm : TIZIANO FERRO - IL VENTO - Saiax : RT @MillaCarbo1: Tiziano Ferro “ho smesso di bere”, speravo dicesse “ho smesso di cantare”. La vita fa proprio schifo. -