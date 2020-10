The Signifier - recensione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Theè il primo, ambizioso titolo delle studio cileno Playmestudios, un gruppo giovane e indipendente di modellatori, programmatori, game designer e scrittori che hanno unito le proprie forze per dar vita a un progetto non certo semplice per essere un'opera prima.Il giocatore veste i panni di Frederick Russel, studioso e scienziato di psicologia e intelligenza artificiale a capo del progetto Dreamwalker; l'uomo è infatti riuscito a creare un sistema sperimentale per la scansione del cervello umano, in grado di riprodurre in modo più o meno fedele ricordi, memorie ed emozioni del soggetto.Pur essendo uno strumento potenzialmente inestimabile per la risoluzione di moltissime indagini, le implicazioni etiche, politiche ed economiche del Dreamwalker sono altrettanto elevate e, per questa ragione, Russel si troverà a collaborare con la ...