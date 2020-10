The Secret - Le verità nascoste, la recensione: il passato ha il sapore della vendetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) La recensione di The Secret - Le verità nascoste, il nuovo film di Yuval Adler con Noomi Rapace e Joel Kinnamon. Bolle di sapone che riflettono i sorrisi di una madre e moglie serena, pronte però a essere scoppiate dalla forza dirompente di un semplice fischio. Affida a questi due elementi così ordinari il regista Yuval Adler l'inizio del suo nuovo film The Secret - Le verità nascoste. Due dettagli che raccolgono in sé il senso di tutta l'opera, perché quella in cui vive Maja (Noomi Rapace) non è altro che una bolla di sapone soffiata dalla promessa del sogno americano, resa concreta dall'amore del marito Lewis (Chris Messina) ma pronta a sfaldarsi da quel fischio che fa da ponte con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladi The- Le verità, il nuovo film di Yuval Adler con Noomi Rapace e Joel Kinnamon. Bolle di sapone che riflettono i sorrisi di una madre e moglie serena, pronte però a essere scoppiate dalla forza dirompente di un semplice fischio. Affida a questi due elementi così ordinari il regista Yuval Adler l'inizio del suo nuovo film The- Le verità. Due dettagli che raccolgono in sé il senso di tutta l'opera, perché quella in cui vive Maja (Noomi Rapace) non è altro che una bolla di sapone soffiata dalla promessa del sogno americano, resa concreta dall'amore del marito Lewis (Chris Messina) ma pronta a sfaldarsi da quel fischio che fa da ponte con ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Secret - Le verità nascoste, la recensione: il passato ha il sapore della vendetta… - 36gRbx : RT @theEmperorRacig: Monza Circuit TOP Secret Test Run Lamborghini Essenza SCV12 Lamborghini Essenza SCV12- World Premiere Hypercar for t… - Juliani23492797 : RT @retrofuturjsm: Secret number QUEENS delle views come al solito... who dis la performance con più views fra tutte quelle dell'asia song… - Iliha7 : RT @retrofuturjsm: Secret number QUEENS delle views come al solito... who dis la performance con più views fra tutte quelle dell'asia song… - qkayrocinante : RT @retrofuturjsm: Secret number QUEENS delle views come al solito... who dis la performance con più views fra tutte quelle dell'asia song… -