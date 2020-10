“The Embrace”, ecco la foto vincitrice del Wildlife Photographer of the Year (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una tigre siberiana ha appena dato al mondo l’abbraccio di cui ha bisogno nel 2020. Il momento è stato ripreso da Sergey Gorshkov, la cui foto, “The Embrace”, gli ha appena fatto vincere il prestigioso titolo di Wildlife Photographer of the Year. Nella foto, la tigre in pericolo di estinzione sta sulle zampe posteriori con … L'articolo “The Embrace”, ecco la foto vincitrice del Wildlife Photographer of the Year Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una tigre siberiana ha appena dato al mondo l’abbraccio di cui ha bisogno nel 2020. Il momento è stato ripreso da Sergey Gorshkov, la cui, “The Embrace”, gli ha appena fatto vincere il prestigioso titolo diof the. Nella, la tigre in pericolo di estinzione sta sulle zampe posteriori con … L'articolo “The Embrace”,ladelof theCuriosauro.

SAMAPAS : RT @lanciaroberta: 'The Embrace' è il tenero abbraccio tra due esemplari rari in Siberia: una tigre dell'Amur e un antico abete della Manci… - 2acf67575f4d4fa : RT @lanciaroberta: 'The Embrace' è il tenero abbraccio tra due esemplari rari in Siberia: una tigre dell'Amur e un antico abete della Manci… - DonnaModerna : RT @lanciaroberta: 'The Embrace' è il tenero abbraccio tra due esemplari rari in Siberia: una tigre dell'Amur e un antico abete della Manci… - lanciaroberta : 'The Embrace' è il tenero abbraccio tra due esemplari rari in Siberia: una tigre dell'Amur e un antico abete della… -