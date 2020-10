The Dark Pictures Anthology, Little Hope si mostra in un nuovo trailer (Di giovedì 15 ottobre 2020) la paura continua nel nuovo episodio della The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in quella che sembra la città abbandonata di Little Hope, mentre sono alla ricerca di un mezzo per scappare alle visioni del terribile passato di quel luogo e alle minacce che si celano nelle ombre.Gioca da solo o con i tuoi amici e affronta ardui dilemmi che daranno forma al destino dei tuoi personaggi e sblocca alcuni dei segreti nascosti che ti aiuteranno a scoprire la storia di Little Hope. Ottieni contenuti bonus che svelano i dettagli del making of di Little Hope, inclusi video dietro le quinte, interviste e un fumetto e un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) la paura continua nelepisodio della The. Quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in quella che sembra la città abbandonata di, mentre sono alla ricerca di un mezzo per scappare alle visioni del terribile passato di quel luogo e alle minacce che si celano nelle ombre.Gioca da solo o con i tuoi amici e affronta ardui dilemmi che daranno forma al destino dei tuoi personaggi e sblocca alcuni dei segreti nascosti che ti aiuteranno a scoprire la storia di. Ottieni contenuti bonus che svelano i dettagli del making of di, inclusi video dietro le quinte, interviste e un fumetto e un ...

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer di The Dark Pictures Anthology: Little Hope, in cui si vedono anche fasi di gameplay.

