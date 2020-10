Thailandia | proteste contro il governo e la monarchia | proclamato lo stato di emergenza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Centomila manifestanti pro-democrazia sono scesi in strada e hanno circondato la sede delthailandese a Bangkok, con l'intenzione di continuare il sit-in per tre giorni . Nella notte l'...

Bangkok, 15 ott 05:20 - (Agenzia Nova) - Il governo della Thailandia ha imposto lo stato di emergenza a Bangkok nelle prime ore di oggi, 15 ottobre, per arginare le proteste in corso nella capitale, e ...A ben vedere, come storia recente insegna, è piuttosto difficile che le proteste di piazza in Thailandia…) Leggi ...