Thailandia | è caos contro il governo | proclamato lo stato di emergenza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In, continuano le protesteil. Dopo la proclamazione dellod’, i manifestanti sono scesi in piazza Continua il periodo di forti tensioni in, con Bangkok grande epicentro delle polemiche. Ilhalodi, viste le continue manifestazioni degli attivisti della democrazia, che chiedono un nuovo, … L'articolo, èillodiproviene da .

Dopo l’ennesima manifestazione a favore della democrazia, in Thailandia è stato varato un decreto di emergenza che vieta i raduni di più di cinque persone.Anche stavolta la manifestazione contro il governo andata in scena questa mattina a Bangkok si è trasformata quasi subito in uno scontro totale tra “lealisti” e “riformisti”. A ben vedere, come storia ...