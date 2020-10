Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 ottobre 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La risposta dell’Unione europea al coronavirus deve essere più rapida e incisiva. Giuseppe Conte arriva al Consiglio europeo di Bruxelles nel momento in cui l’Italia è alle prese con un considerevole aumento dei contagi. Si parlerà, dice il premier, di “strategie coordinate e vaccini”. L’orizzonte appare più scuro di qualche giorno fa, e ora c’è anche un possibile lockdown natalizio a spaventare gli italiani. Dal ministero della Salute gettano acqua sul fuoco: “Con questi numeri il rischio non esiste”, assicurano. Come se non bastasse, il coronavirus irrompe anche a Bruxelles. La presidente della commissione Ursula von der Leyen si mette in autoisolamento, dopo che un componente del suo staff e’ risultato positivo.CAMERA, STOP ALLE RIFORME Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) La risposta dell’Unione europea al coronavirus deve essere più rapida e incisiva. Giuseppe Conte arriva al Consiglio europeo di Bruxelles nel momento in cui l’Italia è alle prese con un considerevole aumento dei contagi. Si parlerà, dice il premier, di “strategie coordinate e vaccini”. L’orizzonte appare più scuro di qualche giorno fa, e ora c’è anche un possibile lockdown natalizio a spaventare gli italiani. Dal ministero della Salute gettano acqua sul fuoco: “Con questi numeri il rischio non esiste”, assicurano. Come se non bastasse, il coronavirus irrompe anche a Bruxelles. La presidente della commissione Ursula von der Leyen si mette in autoisolamento, dopo che un componente del suo staff e’ risultato positivo.CAMERA, STOP ALLE RIFORME

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 ottobre 2020 Dire Caos assenti tra i 5 stelle, il capogruppo Ricciardi: "Il direttivo chiederà spiegazioni”

Durante la riunione del gruppo alla Camera è stato chiesto di rendere pubblici i nomi degli assenti, invocandone la sospensione dal Movimento ...

Il parlamento ha sospeso la riforma costituzionale per far eleggere il Senato ai diciottenni

Giovedì 15 ottobre si vota la riforma costituzionale per abbassare a 18 anni l'età per eleggere la camera alta: il requisito dei 25 anni per l'elettorato attivo è una peculiarità tutta italiana, e que ...

Durante la riunione del gruppo alla Camera è stato chiesto di rendere pubblici i nomi degli assenti, invocandone la sospensione dal Movimento.

Giovedì 15 ottobre si vota la riforma costituzionale per abbassare a 18 anni l'età per eleggere la camera alta: il requisito dei 25 anni per l'elettorato attivo è una peculiarità tutta italiana.