Tg Cultura | edizione del 15 ottobre 2020

I marmi Torlonia finalmente esposti a Roma, nella restaurata Villa Caffarelli. Un doppio evento – la mostra e la nuova sede espositiva – aperto al pubblico fino al 29 giugno 2021. Sono 92 le opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche restaurata per l'occasione con il sostegno della maison Bvlgari. La mostra, che dopo Roma viaggerà per importanti sedi internazionali, rappresenta il primo passo per un nuovo Museo Torlonia. "Abbiamo individuato possibili sedi, in particolare Palazzo Rivaldi, davanti al Colosseo- ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini- Stiamo ragionando con la proprietà e abbiamo già deliberato 40 milioni di euro per la ristrutturazione. È un edificio così importante che si potrebbe prestare a conservare la collezione Torlonia".

Trapani (Sicilia) - Si inaugura venerdì 16 ottobre alle 17.30 al Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani la mostra documentaria “La Città Aurea. Ur ...

La nuova edizione dell’iniziativa ... rappresenta un luogo ideale per costruire, con i giovani, una cultura diffusa e un'autentica consapevolezza del paesaggio che immaginiamo inscindibile dal proprio ...

Trapani (Sicilia) - Si inaugura venerdì 16 ottobre alle 17.30 al Museo regionale "Agostino Pepoli" di Trapani la mostra documentaria "La Città Aurea. Ur ...La nuova edizione dell'iniziativa ... rappresenta un luogo ideale per costruire, con i giovani, una cultura diffusa e un'autentica consapevolezza del paesaggio che immaginiamo inscindibile dal proprio ...