"Terrorista, hai sbagliato persona". Rifiuta di indossare la mascherina e dà fuori di testa contro la D'Urso? Massacrato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Robe da matti a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove si parlava dell'emergenza coronavirus e dell'obbligo di indossare la mascherina. Ospite in collegamento un agente immobiliare di Forlì balzato agli onori delle cronache per aver già incassato due multe da 400 euro. La ragione? Il rifiuto, categorico, di indossare la mascherina. La D'Urso, così, spiega all'uomo che le regole vanno rispettate, soprattutto al chiuso, nei negozi, dove il tizio Rifiuta comunque di indossare il dispositivo di protezione. E davanti al "rimprovero", l'uomo perde la testa: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Robe da matti a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'su Canale 5, dove si parlava dell'emergenza coronavirus e dell'obbligo dila. Ospite in collegamento un agente immobiliare di Forlì balzato agli onori delle cronache per aver già incassato due multe da 400 euro. La ragione? Il rifiuto, categorico, dila. La D', così, spiega all'uomo che le regole vanno rispettate, soprattutto al chiuso, nei negozi, dove il tiziocomunque diil dispositivo di protezione. E davanti al "rimprovero", l'uomo perde la: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato lasbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in ...

c_h_i_l_y_ : @Vatenerazzurro1 @FusatoRiccardo Altra angolazione...sei solo un terrorista dei media come i leghisti che dici di v… - saltpepper2020 : @Godot42405938 Poterebbe andar peggio? Hai voglia. Ma potrebbe andare anche meglio. Io la risata perchè volevo usar… - LucioMM1 : @ilcomunista87 @adso64 @ricpuglisi sì, per la stessa ragione per cui il fatto che un islamico POTREBBE essere un te… - papponcino : @AliceVeziano @marioadinolfi @marcocappato @marcopuntouno @robersperanza @nzingaretti @GiuseppeConteIT… - mariolavia : @GiorgiaMeloni Non la sfiora il dubbio che dopo 19 anni di carcere forse è un’altra persona? Non hai conosciuto qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorista hai Cene in sei e mascherine in casa: ecco cosa non torna nel Dpcm ilGiornale.it Pomeriggio 5, rifiuta di indossare la mascherina e dà fuori di testa contro la D'Urso: "Terrorista, hai sbagliato persona"

E davanti al "rimprovero", l'uomo perde la testa: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State ...

Vi presentiamo i P L Z: sono alieni, zombi, terroristi o feticisti del BDSM?

In ‘Milano d’agosto’ due musicisti senza volto si aggirano per la città deformata e notturna. Il video è pieno di strane interferenze perché girato in formato VHS. «Forse siamo noi stessi dei glitch v ...

E davanti al "rimprovero", l'uomo perde la testa: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State ...In ‘Milano d’agosto’ due musicisti senza volto si aggirano per la città deformata e notturna. Il video è pieno di strane interferenze perché girato in formato VHS. «Forse siamo noi stessi dei glitch v ...