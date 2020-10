Tennis | Marco Cecchinato torna nella top-100 | il siciliano continua la sua ascesa dopo la crisi

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilazzurro, oggi, può sorridere non solo grazie a quanto fatto da Lorenzo Musetti nell’ATP di Sardegna 2020. L’altro italiano, infatti, a staccare il biglietto per i quarti di finale del torneo sardo è stato il palermitano, impostosi contro l’insidioso americano Tommy Paul con lo score di 7-6 (1) 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco. Una vittoria importante per “Ceck”, reduce da un periodo molto difficile. L’azzurro, infatti,aver stupito tutto e tutti nel 2018, con le semifinali raggiunte al Roland Garros, ha fatto fatica ad assorbire quanto di buono raccolto in quella stagione che lo aveva proiettatotop-30. Il peso di doversi confermare è stato devastante per gli equilibri psicofisici del ...