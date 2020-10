Tennis | Lorenzo Musetti | “Non facile giocare contro Pellegrino La vigilia? Dispiace per Fognini | siamo tutti negativi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020)conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale di un torneo ATP. L’azzurrino, a 18 anni e 7 mesi, è il primo classe 2002 a centrare questo target, dominando il match valido per la rassegna in Sardegna che lo vedeva opposto al connazionale Andrea. Una partita senza storia, vinta dal ragazzo nativo di Carrara con il punteggio di 6-2 6-1. “, che è un amico, non è maicome non lo è stato con Zeppieri a Roma. Oggi c’era tanto vento, condizioni difficili e le ho saputo sfruttare al meglio. Ho giocato il mioche gli dava fastidio e sono riuscito a portarla a casa“, le parole a caldo di. Un match, ...