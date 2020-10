Tennis, guai in vista per Querrey: positivo al Covid-19, viola l’isolamento e scappa da San Pietroburgo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Tennista americano Sam Querrey è stato protagonista di uno spiacevole episodio che non è passato inosservato e che, con ogni probabilità, costringerà l’Atp ad intervenire. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il 33enne di San Francisco era stato costretto a ritirarsi dall’Atp 500 di San Pietroburgo e ad osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’hotel Four Seasons della città russa. Secondo quanto riportato dal giornalista del New York Times Ben Rothemberg, tuttavia, Querrey è stato informato che un medico avrebbe fatto visita a lui e alla sua famiglia – la moglie Abby, anche lei positiva, e il loro figlio di 8 mesi – e qualora avesse riscontrato dei sintomi, avrebbe obbligato i ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilta americano Samè stato protagonista di uno spiacevole episodio che non è passato inosservato e che, con ogni probabilità, costringerà l’Atp ad intervenire. Dopo essere risultatoal-19, il 33enne di San Francisco era stato costretto a ritirarsi dall’Atp 500 di Sane ad osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’hotel Four Seasons della città russa. Secondo quanto riportato dal giornalista del New York Times Ben Rothemberg, tuttavia,è stato informato che un medico avrebbe fatto visita a lui e alla sua famiglia – la moglie Abby, anche lei positiva, e il loro figlio di 8 mesi – e qualora avesse riscontrato dei sintomi, avrebbe obbligato i ...

