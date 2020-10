Temptation Island, cambia tutto: ultima puntata e falò finale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cambio di programma per il gran finale di Temptation Island. Quando andrà in onda? Chi saranno protagonisti? Scopriamolo insieme… Temptation Iseland cambia collocazione nel palinsesto di Canale 5. L’ultima puntata del viaggio nei sentimenti prodotto da Maria De Filippi condotto da Alessia Marcuzzi (che vi confermiamo stare bene, il secondo tampone è risultato negativo) andrà infatti in onda martedì 20 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5Articolo completo: Temptation Island, cambia tutto: ultima puntata e falò finale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cambio di programma per il grandi. Quando andrà in onda? Chi saranno protagonisti? Scopriamolo insieme…Iselandcollocazione nel palinsesto di Canale 5. L’del viaggio nei sentimenti prodotto da Maria De Filippi condotto da Alessia Marcuzzi (che vi confermiamo stare bene, il secondo tampone è risultato negativo) andrà infatti in onda martedì 20 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5Articolo completo:e falòdal blog SoloDonna

ludovicacombatt : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… - martinamente : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… - Notiziedi_it : Ermal Meta su Twitter commenta l’ultima puntata di Temptation Island - Gio_Delfi : Ma sicuri che Carlo 2 non ha sbagliato e voleva partecipare a Temptation Island? #leredita #leredità - kit3mmu0rt : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island GF Vip, Antonella Elia replica alle accuse degli ex concorrenti: “Rosicano”

Antonella Elia ha rotto il silenzio sulle accuse dei suoi ex compagni di viaggio al GF Vip, accusandoli di rosicare per il suo successo.

Alberto e Speranza insieme dopo Temptation? Cascella: “Messaggio sbagliato”

Alberto e Speranza stanno insieme dopo Temptation Island? Karina Cascella: "Messaggio sbagliato" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di ...

Antonella Elia ha rotto il silenzio sulle accuse dei suoi ex compagni di viaggio al GF Vip, accusandoli di rosicare per il suo successo.Alberto e Speranza stanno insieme dopo Temptation Island? Karina Cascella: "Messaggio sbagliato" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di ...