‘Temptation Island 8’ | l’opinione di Chia sulla quinta puntata

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Se c’è qualcuno che ne esce bene, da questa ottava edizione di Temptation, quella è Carlotta Dell’Isola. Di quattordici protagonisti a salvarsi è lei e solo lei. L’unica capace di nuotare pedalare in mezzo a quel mare di disperazione in cui gli altri, tutti gli altri – pur di non abbandonare la propria misera comfort zone, nonostante ciò li renda palesemente infelici – ci annegano. Da anni, pure. Cornuti (a volte proprio letteralmente), mazziati e – quel che è peggio – terribilmente recidivi. Uno spaccato delle relazioni di coppia davvero avvilente, quello che ci regala il reality delle tentazioni, in cui Carlotta è risultata essere l’unico barlume di normalità, di lucidità, di carattere. E lo dico indipendentemente da come andrà il suo ...