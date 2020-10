Temptation Island 8, i cinque momenti imperdibili della quinta puntata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vi siete persi la quinta puntata di Temptation Island 2020? Nessun problema, di seguito riportiamo i cinque momenti più interessanti di quanto andato in onda ieri 14 ottobre su canale 5. Iniziamo subito parlando della coppia Nello e Carlotta per poi passare a Salvo e Francesca e concludere con Speranza e Alberto (quest’ultimo protagonista di un bacio in barca con la single Nunzia). Ricordiamo nel frattempo che, la sesta e ultima puntata andrà in onda martedì 20 ottobre. Carlotta sbotta: ‘Nello per me devi morì schiattato’ Partiamo subito con la simpatica Carlotta, le cui frasi colorite hanno fatto sorridere il pubblico di Temptation Island 8 in queste settimane. La ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vi siete persi ladi2020? Nessun problema, di seguito riportiamo ipiù interessanti di quanto andato in onda ieri 14 ottobre su canale 5. Iniziamo subito parlandocoppia Nello e Carlotta per poi passare a Salvo e Francesca e concludere con Speranza e Alberto (quest’ultimo protagonista di un bacio in barca con la single Nunzia). Ricordiamo nel frattempo che, la sesta e ultimaandrà in onda martedì 20 ottobre. Carlotta sbotta: ‘Nello per me devi morì schiattato’ Partiamo subito con la simpatica Carlotta, le cui frasi colorite hanno fatto sorridere il pubblico di8 in queste settimane. La ...

