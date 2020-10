‘Temptation Island 8’, Deianira Marzano lancia una clamorosa indiscrezione su Speranza Capasso e Alberto Maritato! (Video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati due dei protagonisti più discussi dell’ottava edizione di Temptation Island e proprio ieri sera abbiamo avuto modo di assistere alla prima parte del falò di confronto finale che continuerà la prossima settimana, nel corso dell’ultima puntata del docu-reality. I due – fidanzati da 16 anni – sono entrati nei rispettivi villaggi già con alcuni problemi ma a dare la quasi certezza a Speranza che Alberto non sia più innamorato di lei è stata la vicinanza del fidanzato con la single Nunzia Taglialatela, con cui è scattato anche un lungo bacio durante il ‘weekend da sogno’, che solitamente si svolge poco prima del falò di confronto. Quasi tutti si aspettano ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 ottobre 2020)Maritato esono stati due dei protagonisti più discussi dell’ottava edizione di Temptatione proprio ieri sera abbiamo avuto modo di assistere alla prima parte del falò di confronto finale che continuerà la prossima settimana, nel corso dell’ultima puntata del docu-reality. I due – fidanzati da 16 anni – sono entrati nei rispettivi villaggi già con alcuni problemi ma a dare la quasi certezza achenon sia più innamorato di lei è stata la vicinanza del fidanzato con la single Nunzia Taglialatela, con cui è scattato anche un lungo bacio durante il ‘weekend da sogno’, che solitamente si svolge poco prima del falò di confronto. Quasi tutti si aspettano ...

noems288 : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… - UNABUONANNATA : Quelli che partecipano a Temptation Island sono gli ex ex famosi ora diventati MORTI DI FAME ... prima di arrivar… - mo_zanotti : Bettarini non da un giudizio lusinghiero su dayane per lui lei è una da ‘ndo cojo cojo’ ( dove coglio coglio). :O… - bubinoblog : TEMPTATION ISLAND: NUOVO RECORD IN SPAGNA E IN ITALIA TORNA A SALIRE - Maricih_tta : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, ecco la promessa tradita da Pietro Gossip News