Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Tim rivela la sua identità! E si allea con… (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da quando contro di lui è stato spiccato un mandato di cattura, Tim (Florian Frowein) è dovuto sparire… almeno in apparenza! Determinato a scoprire chi sta cercando di incastrarlo per il tentato omicidio di Dirk (Markus Pfeiffer), il giovane Saalfeld è infatti rimasto al Fürstenhof nei panni del gemello Boris. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore, però, lui si vedrà costretto a rivelare la propria identità avviando una nuova fase del suo rischioso piano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

