Tanzania: Kilimangiaro in fiamme, si combatte contro fuoco

ROMA, 15 OTT - In Tanzania c'è un massiccio impiego di elicotteri e aerei per spegnere gli incendi che devastano il monte Kilimangiaro da domenica. Lo riporta il giornale locale The Citizen. Vigili ...

