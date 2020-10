SwatchPAY! è un nuovo sistema di pagamento contactless disponibile in Italia

Ultime Notizie dalla rete : SwatchPAY nuovo

SwatchPay: un nuovo metodo di pagamento Contactless per avere sempre i soldi a portata di mano. LA rivoluzione del pagamento al polso.Via alla commercializzazione del nuovo SwatchPay che consente di effettuare transazioni in modalità contactless semplicement avvicinando l'orologio al Pos. Il servizio al momento è disponibile per i c ...