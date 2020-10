Svolta nel caso Pantani, mamma Tonina lascia tutti senza parole: “so chi gli ha fatto del male” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Giro d’Italia ha affrontato oggi una tappa speciale, con Marco Pantani nel cuore: i ciclisti hanno tagliato il traguardo di oggi a Cesenatico, dove il Pirata è cresciuto umanamente e ciclisticamente parlando. A margine della 12ª tappa della corsa rosa, mamma Tonina ha rilasciato dichiarazioni importantissime, che lasciano senza parole: “Non sono nessuno, non ho studiato, ma leggendo i faldoni del tribunale ho capito che ci sono tante cose non vere. Mi sono battuta, qualche settimana fa sono andata anche a Madonna di Campiglio. In uno scritto di Marco ho letto ‘io vado a correre con la paura di vincere’. Una persona dell’albergo, quel giorno, gli aveva detto che non doveva vincere, lui ha detto che si girava e non ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Giro d’Italia ha affrontato oggi una tappa speciale, con Marconel cuore: i ciclisti hanno tagliato il traguardo di oggi a Cesenatico, dove il Pirata è cresciuto umanamente e ciclisticamente parlando. A margine della 12ª tappa della corsa rosa,ha rito dichiarazioni importantissime, cheno: “Non sono nessuno, non ho studiato, ma leggendo i faldoni del tribunale ho capito che ci sono tante cose non vere. Mi sono battuta, qualche settimana fa sono andata anche a Madonna di Campiglio. In uno scritto di Marco ho letto ‘io vado a correre con la paura di vincere’. Una persona dell’albergo, quel giorno, gli aveva detto che non doveva vincere, lui ha detto che si girava e non ...

dellorco85 : Sto qua era pure candidato Presidente nel 2013. Una cosa imbarazzante per il moVimento (ora espulso). È la dimostra… - Radio3tweet : Era nato come cortometraggio da far vedere prima dei film proiettati al Sacher, invece ha segnato una svolta nel ci… - stefanoelena2 : RT @LaVeritaWeb: Il deputato leghista Claudio Borghi non condivide la svolta «centrista» auspicata da Giorgetti: «Si rischia di fare la fin… - TheSnoopyG : Primo giorno di ferie: nebbia, pioggia, temperatura vicina allo zero. Giornata passata ad attizzare il fuoco nel ca… - RafaelA96065817 : RT @CGCuba_Milano: Laura Ulloa, #cubanaresidente ???? nella regione #FriuliVeneziaGiulia, nel nord Italia ???? è stata la vincitrice della sezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nel Omicidio nel Pisano, svolta nelle indagini: individuato il Dna dell’uomo che ha ucciso Checcucci Il Tirreno Una storia appassionata e appassionante

Avviate le celebrazioni per i 400 anni dell’Ateneo con la presentazione del volume che ne ricostruisce la storia. il Rettore Maria Del Zompo: “Orgogliosi della passione dei cagliaritani e dei sardi pe ...

Mps: Viola e Profumo condannati a 6 anni di reclusione e 2,5 milioni di multa

La seconda sezione del tribunale di Milano ha condannato a sei anni di reclusione una multa di 2,5 milioni e mezzo ciascuno gli ex vertici di Mps, ...

Avviate le celebrazioni per i 400 anni dell’Ateneo con la presentazione del volume che ne ricostruisce la storia. il Rettore Maria Del Zompo: “Orgogliosi della passione dei cagliaritani e dei sardi pe ...La seconda sezione del tribunale di Milano ha condannato a sei anni di reclusione una multa di 2,5 milioni e mezzo ciascuno gli ex vertici di Mps, ...