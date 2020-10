(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il 43%dichiara di voler usufruire del/Ecobonus per i numerosi interventi di efficientamento energetico resi possibili dalla norma approvata nel Decreto “Rilancio”. Questo il risultato di un instant poll realizzato da Emg Acqua per conto di Public Affairs Advisors nell'ambito della partnership tra la società leader in Italia nelle ricerche di mercato guidata da Fabrizio Masìa e la società di consulenza nelle relazioni istituzionali fondata da Giovanni Galgano. “Quasi la metà dal campione intervistato dichiara di voler usare le agevolazioni previste dal- dichiara Giovanni Galgano, managing director di Public Affairs Advisors – confermando il grande interesse che il mercato ripone in esse. Un numero ...

Mov5Stelle : Con il Superbonus al 110% avremo case più efficienti e più sicure praticamente a costo zero! Abbiamo messo a punt… - riccardo_fra : Dalle parole ai fatti: i cantieri del #Superbonus110% sono già partiti. A Prato ho visitato uno dei primi condomini… - Mov5Stelle : Il Superbonus al 110% è un’imponente rivoluzione. Uno “shock” mirato, per dare nuovo impulso all’edilizia privata f… - TV7Benevento : Superbonus 110%, vuole usufruirne il 43% degli italiani... - razorblack66 : RT @scenarieconomic: Covid19, Debito Pubblico e Superbonus 110% -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-Motta, Treviso, Vittorio Veneto per tradurre le opportunità e i vantaggi del Superbonus 110% per le imprese e per i cittadini. In questi mesi Confartigianato si ...Confartigianato affronterà queste novità e gli aspetti più importanti della misura in questione nel corso del webinar gratuito “Bonus 110% e incentivi per l’edilizia: cessi ...