Superbike | Jonathan Rea | “Estoril è una pista nuova | potrebbe adattarsi bene alla Kawasaki”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ultimo atto del Mondiale2020 ormai alle porte in quel di Estoril, circuito lusitano pronto ad ospitare per la prima volta un round del campionato riservato alle moto derivate di serie.Rea è a un passo dcentesima vittoria (gliene manca una, avrà tre tentativi a disposizione questo weekend) e soprattutto dal sesto titolo iridato della carriera (basta un 13° posto in gara-1 per chiudere i conti sabato). Il vantaggio di 59 punti nei confronti dell’unico rivale Scott Redding è decisamente confortevole, con il 33enne nativo di Ballymena che vorrà chiudere in bellezza una stagione sensazionale in cui è stato in grado di fare la differenza nonostante un minor numero di gare rispetto all’anno scorso causa Covid. “Avvicinarsigara finale di ...