Superbike, GP Estoril 2020: Jonathan Rea è pronto per il sesto titolo e per la leggenda (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al capolavoro di Jonathan Rea, l’ennesimo della sua carriera, mancano solamente gli ultimi ritocchi. Il quadro è già ampiamente pronto, linee e colori sono stati piazzati a dovere, manca quindi solamente la firma in calce all’opera. Il portacolori della Kawasaki, infatti, è ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio dell’Estoril del Mondiale Superbike 2020 con l’obiettivo di chiudere i conti e vincere il suo sesto titolo iridato nella categoria dedicata alle moto derivate di serie. Il nord-irlandese, a meno di clamorosi ribaltoni, andrà nuovamente a riscrivere i record della Superbike, con il suo titolo numero 6. Allungando ulteriormente su Carl Fogarty che ne aveva ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al capolavoro diRea, l’ennesimo della sua carriera, mancano solamente gli ultimi ritocchi. Il quadro è già ampiamente, linee e colori sono stati piazzati a dovere, manca quindi solamente la firma in calce all’opera. Il portacolori della Kawasaki, infatti, è ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio dell’del Mondialecon l’obiettivo di chiudere i conti e vincere il suoiridato nella categoria dedicata alle moto derivate di serie. Il nord-irlandese, a meno di clamorosi ribaltoni, andrà nuovamente a riscrivere i record della, con il suonumero 6. Allungando ulteriormente su Carl Fogarty che ne aveva ...

