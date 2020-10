Suora si consacra la mattina ma si sente male in convento e muore la stessa sera

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) . Suor Caroline Gatwiri Kiambi è morta in poche decine di minuti dopo i festeggiamenti con le altre religiose in occasione del rinnovo dei suoi voti. Si era ritirata nella sua stanza alle 21, poche decine di minuti dopo però ha chiesto aiuto perché si sentivaed è stata soccorsa. Inutili per lei i soccorsi medici e il successivo trasporto in ospedale. Aveva deciso di rinnovare i suoi voti e si era appenata nuovamente a Dio quando si è sentitanello stessodove era avvenuta la cerimonia ed è morta poco dopo. Così in poche decine di minuti è morta Suor Caroline Gatwiri Kiambi, religiosa 37enne di origine keniota ma da tempo residente in Zambia, sempre in Africa, dove viveva in undella Congregazione delle Suore di ...