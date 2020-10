Sul social Kik lo scambio di foto e video di abusi su minori. Scoperta una rete italiana di pedofili: arresti e denunce (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sulla chat del social Kik si scambiavano foto e video di abusi e sfruttamento sessuale su minori. Una rete di pedofili italiani è stata Scoperta grazie a un’operazione condotta dalla Polizia postale in 16 province, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online e disposta dalla procura di Venezia. Sono state eseguite perquisizioni che hanno portato ad arresti e alla denuncia di 16 persone, di cui alcuni con precedenti specifici, responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di una grande quantità di materiale pedopornografico. Il più anziano del gruppo ha oltre 60 anni, il più giovane 23. Si tratta di impiegati, camerieri, operai. Sono stati arrestati un sessantenne di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sulla chat delKik si scambiavanodie sfruttamento sessuale su. Unadiitaliani è statagrazie a un’operazione condotta dalla Polizia postale in 16 province, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online e disposta dalla procura di Venezia. Sono state eseguite perquisizioni che hanno portato ade alla denuncia di 16 persone, di cui alcuni con precedenti specifici, responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di una grande quantità di materiale pedopornografico. Il più anziano del gruppo ha oltre 60 anni, il più giovane 23. Si tratta di impiegati, camerieri, operai. Sono stati arrestati un sessantenne di ...

Facebook, vietati sul social i contenuti che negano l'Olocausto

Finale, studenti Ipsia in sciopero: «Pressati sui bus, è inaccettabile»

Finale- Gli studenti dell’Ipsia, ieri mattina, hanno deciso di scendere in piazza con tanto di megafoni e cartelli per denunciare il sovraffollamento dei bus e la mancanza di igienizzanti e di ...

