Suarez: Agnelli "club estraneo, esame deciso da giocatore" (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, affronta anche il tema Suarez nelle risposte scritte agli azionisti in vista dell'assemblea di oggi. "Le frasi riportate non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - Il presidente della Juventus, Andrea, affronta anche il temanelle risposte scritte agli azionisti in vista dell'assemblea di oggi. "Le frasi riportate non ...

Suarez: Agnelli "club estraneo, esame deciso da giocatore" - Piemonte Agenzia ANSA

Andrea Agnelli ha preso posizione per la prima volta sul caso Suarez. Il presidente della Juventus ha risposto agli azionisti in vista dell'assemblea: "Le frasi riportate non corrispondono alle ...

Juventus, Agnelli non si arrende: “Pronti al ricorso per Calciopoli”

A tal proposito Agnelli è stato abbastanza chiaro ... Il presidente ha anche risposto alle accuse riguardanti il caso Suarez. Già dopo la pubblicazione delle intercettazioni la Juventus aveva negato ...

