Striscia la Notizia consegna il tapiro a Iconize: “dietro c’è molto altro”, ecco le nuove dichiarazioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Iconize è al centro della bufera dopo che in alcuni programmi targati Mediaset, ovvero Grande Fratello Vip e Pomeriggio Cinque, si è scoperto che l’aggressione omofoba avvenuta a Maggio sarebbe stata solo una farsa orchestrata dall’influencer. Quest’ultimo, dopo le accuse ricevute dall’ex amica Soleil Sorge, la quale aveva messo a disposizione i messaggi contenenti le prove del teatrino messo in piedi, ha deciso di ammettere tutto attraverso un video per poi disattivare il profilo Instagram. Per gli utenti più maliziosi che abitano i social, la mossa di Iconize servirebbe unicamente ad impedire il crollo dei followers che, in pochi giorni, erano già diminuiti di oltre 20.000. Striscia la Notizia, tramite Valerio Staffelli, ha deciso quindi di ... Leggi su trendit (Di giovedì 15 ottobre 2020)è al centro della bufera dopo che in alcuni programmi targati Mediaset, ovvero Grande Fratello Vip e Pomeriggio Cinque, si è scoperto che l’aggressione omofoba avvenuta a Maggio sarebbe stata solo una farsa orchestrata dall’influencer. Quest’ultimo, dopo le accuse ricevute dall’ex amica Soleil Sorge, la quale aveva messo a disposizione i messaggi contenenti le prove del teatrino messo in piedi, ha deciso di ammettere tutto attraverso un video per poi disattivare il profilo Instagram. Per gli utenti più maliziosi che abitano i social, la mossa diservirebbe unicamente ad impedire il crollo dei followers che, in pochi giorni, erano già diminuiti di oltre 20.000.la, tramite Valerio Staffelli, ha deciso quindi di ...

LegaSalvini : PAURA PER VITTORIO BRUMOTTI: 'ACCOLTO' DAGLI SPACCIATORI DI ROMA CON PUGNI E SPUTI, IL VIDEO DA BRIVIDI - pelleimpura : Nel mondo odierno non c’è più posto per Striscia la Notizia, chiudiamola. - domusperusia : Bacco attacca Ilaria Capua!!! Ma chi è il Prof. Bacco? Lo strano caso del 'Professor' Pasquale Mario Bacco - Vide… - sebarenzetti : Complimenti a Militello e Striscia la Notizia per il servizio senza mascherina - paolaokaasan : RT @Libero_official: 'Siamo stati umiliati'. Da #Striscialanotizia il servizio-bomba che mette #Conte e #DiMaio spalle al muri. E ora? | Vi… -