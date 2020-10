Stati Generali M5S | in Campania è scontro sui delegati In ballo candidature al Parlamento e alleanze

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono nati con la democrazia diretta ora si azzuffano per scegliere i(prassi da Prima Repubblica), per glidel M5S. In realtà si tratta di un congresso vero e proprio: idi ogni Regione d’Italia sceglieranno la segreteria collegiale che guiderà il Movimento nei prossimi anni. Decidendo. E ora tutti vogliono far parte della partita. Insi è aperta la caccia al delegato. Si litiga. Le fazioni (Di Maio, Di Battista, Fico, Casaleggio), si contendono i posti comeagli. Il 23, 24 e 25 ottobre si svolgeranno gli incontri territoriali, nei quali si discuterà dei ...