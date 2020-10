Spezia | Meluso | «Ogni gara per noi è come la finale dei mondiali»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato dell’obiettivo della squadra ligure: ecco le sue parole Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole. «Siamo soddisfatti dell’ultima vittoria, soddisfatti di aver visto la nostra squadra portare avanti i dettami tattici del nostro allenatore. I ragazzi sono molto presi dal modo di allenare del nostro tecnico, la squadra ha un’identità precisa.partita per noi èladi Coppa del Mondo. Salvarci per noi sarebbevincere lo scudetto». Leggi su Calcionews24.com

Mauro Meluso, direttore tecnico dello Spezia, ha parlato in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: "Siamo soddisfatti per come sono arrivati questi tre punti, se fosse stata solo ...Il Direttore Sportivo dello Spezia (prossimo avversario viola) Mauro Meluso è intervenuto così a Lady Radio: “Siamo soddisfatti dell’utlima vittoria, soddisfatti di aver visto la nostra squadra portar ...