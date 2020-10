Speranza: “Dolore per scomparsa Santelli. Fino a ieri abbiamo lavorato insieme per difendere la Calabria dal Covid” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo grandissimo dolore per la scomparsa della Presidente Jole Santelli. Fino a ieri pomeriggio abbiamo lavorato sulle misure per difendere la Calabria dal Covid-19. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità regionale”. Così il ministro della salute Roberto Speranza. L'articolo Speranza: “Dolore per scomparsa Santelli. Fino a ieri abbiamo lavorato insieme per difendere la Calabria dal Covid” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo grandissimo dolore per ladella Presidente Jolepomeriggiosulle misure perladal Covid-19. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità regionale”. Così il ministro della salute Roberto. L'articolo: “Dolore perperladal Covid” proviene da Anteprima24.it.

