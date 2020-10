Spazio | piccoli satelliti per ridurre il gap digitale e giovani risorse | Marco Villa guarda al futuro

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ilè” la produzione di. “Il settore industriale dei nano e micro-si sta rafforzando. Spero molto che quando saranno annunciati o richiesti progetti, nel settore spaziale, per allocaredei Recovery Fund, ci sia un’apertura in questa direzione. I nanooffrono tecnologie capaci di frenare il digital divide“, con queste parole, Ceo di Tyvak International, mette in risalto le tecnologie spaziali che possonoil divario. “Oggi, per chiudere qualsiasi gap– sia a livello di territorio che per quantità di dati trasmessi – si possono utilizzare ...