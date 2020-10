Spareggio a Ballando Con Le Stelle annullato: ecco perché (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri è stata data notizia che è stato annullato lo Spareggio a Ballando Con Le Stelle. Pare che si siano riscontrate delle irregolarità nelle votazioni che hanno portato nella scorsa puntata alla sfida tra la coppia Della Gherardesca – Di Vaira e Catalani – Villfor. annullato lo Spareggio a Ballando Con Le Stelle Sembra che ci sia una ‘grana’ a Ballando con le Stelle. Stando a quando si è saputo ieri, la produzione dello show di Milly Carlucci in onda su Rai 1, ha reso noto di aver riscontrato evidenti anomalie nelle votazioni dello Spareggio tra Costantino Della Gherdardesca e Antonio Catalani. Per questa ragione lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri è stata data notizia che è statoloCon Le. Pare che si siano riscontrate delle irregolarità nelle votazioni che hanno portato nella scorsa puntata alla sfida tra la coppia Della Gherardesca – Di Vaira e Catalani – Villfor.loCon LeSembra che ci sia una ‘grana’ acon le. Stando a quando si è saputo ieri, la produzione dello show di Milly Carlucci in onda su Rai 1, ha reso noto di aver riscontrato evidenti anomalie nelle votazioni dellotra Costantino Della Gherdardesca e Antonio Catalani. Per questa ragione lo ...

