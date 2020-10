Spadafora, Ministro allo Sport: “Sì Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Spadafora Ministro allo Sport ammette che Ronaldo ha violato il protocollo se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria L'articolo Spadafora, Ministro allo Sport: “Sì Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 ottobre 2020)ammette chehail protocollo se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria L'articolo: “Sìhail protocollo” proviene da ForzAzzurri.net.

rtl1025 : Tornando dal Portogallo, #Ronaldo ha violato il protocollo anti #Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport… - Corriere : Il ministro Spadafora: «Cristiano Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo» - vitoreggia62 : Per il ministro #Spadafora @Cristiano ha violato il protocollo. Forse bisognerebbe fare ordine e fare chiarezza se… - aperru1 : RT @Corriere: Il ministro Spadafora: «Cristiano Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo» - rob_flow1 : @RobertoRenga Ministro Spadafora capisco che l'argomento cr7 è una ghiotta occasione per farsi un po' di pubblicità… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Ministro Il ministro Spadafora tiene in ansia il mondo dello sport dilettantistico IVG.it Cristiano Ronaldo, Spadafora tuona: «Tornando in Italia ha violato il protocollo»

Andando e tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. È quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di ...

Spadafora: "Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo"

Lo ha dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un'intervista per il programma "Il Mix delle cinque" in onda su Radio Uno a proposito ...

Andando e tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. È quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di ...Lo ha dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un'intervista per il programma "Il Mix delle cinque" in onda su Radio Uno a proposito ...