Spadafora: "Lo 0-3 a tavolino? Vediamo che succede col ricorso del Napoli"

Appena due giorni fa il Ministro dello Sport si augurava che il giudice sportivo decidesse "in saggezza". Ora che ha sentenziato comminando lo 0-3 a tavolino al Napoli per non essere andato a Torino a giocare contro la Juventus, Spadafora commenta un po' interdetto: "È una sentenza di cui prendo atto. Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli". Spadafora ha anche detto che per ora, sempre secondo lui, il campionato non si ferma: "Penso proprio che continueremo a vedere le partite. Lo spero e me lo auguro per tutti loro". Intanto però, dopo il polverone di Juventus-Napoli, il ministro non può non far notare che la positività di Ronaldo ne alza un altro. Secondo Spadafora infatti il ...

