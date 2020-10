Spadafora | « Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministro dello Sport lo ha dichiarato in un’intervista a «Il Mix delle cinque» in onda su Radio Uno, riferendosi allo spostamento da Torino a Lisbona e ritorno del campione portoghese positivo al Covid

15/10/2020 - Sulla vicenda del ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo, dopo la notizia della sua positività al Coronavirus, si è espresso anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora nel corso di ...Dopo le parole del Ministro Spadafora, che ha sostenuto come Cristiano Ronaldo abbia violato il protocollo, Andrea Agnelli ha risposto così in conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus ...