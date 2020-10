Spadafora: “Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo. Juve-Napoli? Prendo atto della sentenza” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid andando e tornando dal Portogallo? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a Rai Radio Uno durante la trasmissione di Gianni Minoli, “Il Mix delle cinque”. “Andando e tornando dal Portogallo, se non c’erano autorizzazioni specifiche…” Sulle presenze negli stadi: “Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”. Su Juve-Napoli: ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “hailanti Covid andando e tornando dal Portogallo? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport, Vincenzo, intervenuto a Rai Radio Uno durante la trasmissione di Gianni Minoli, “Il Mix delle cinque”. “Andando e tornando dal Portogallo, se non c’erano autorizzazioni specifiche…” Sulle presenze negli stadi: “Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”. Su: ...

