“Soul” apre la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Soul, Disney Pixar – Photo Credits: EveryeyeSoul, film d’aperturadeldi, ha già rubato il cuore, e l’anima, a chi ha avuto occasione di vederlo. Diretto e sceneggiato dal Premio Oscar Pete Docter, già regista di Monsters & Co, Up ed Inside Out, insieme a Kemp Powers, sceneggiatore di One Night in Miami presentato a Venezia77. Il regista, attuale Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios, ha ricevuto nell’incontro ravvicinato a lui dedicato il Premio alla Carriera 2020. Soul è un film nato per il grande schermo, così come Pete Docter ha sottolineato, ma per adesso ogni speranza di vederlo in salatografica è stata ...