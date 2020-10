«Soul», alla ricerca del senso della vita (Di venerdì 16 ottobre 2020) alla materialità delle strade e gli edifici di New York, la sua metropolitana, le folle in movimento, si contrappone un mondo etereo, «morbido», «vaporoso» come dice Pete Docter dei due universi al centro di Soul, il nuovo film d’animazione Pixar di cui è regista (e sceneggiatore) – insieme a Kemp Powers – presentato ieri in apertura della Festa del Cinema di Roma, che proprio a Docter (collegato in streaming a causa della pandemia) riserva quest’anno il Premio alla carriera. Soul … Continua L'articolo «Soul», alla ricerca del senso della vita proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020)materialità delle strade e gli edifici di New York, la sua metropolitana, le folle in movimento, si contrappone un mondo etereo, «morbido», «vaporoso» come dice Pete Docter dei due universi al centro di, il nuovo film d’animazione Pixar di cui è regista (e sceneggiatore) – insieme a Kemp Powers – presentato ieri in aperturaFesta del Cinema di Roma, che proprio a Docter (collegato in streaming a causapandemia) riserva quest’anno il Premiocarriera.… Continua L'articolo «»,delproviene da il manifesto.

