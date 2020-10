“Soul” alla Festa di Roma, il senso della vita nel film Disney (Di giovedì 15 ottobre 2020) E' un film che parla di desideri, sogni, aspirazioni ma anche di accettazione, destino, comprensione del vero senso della vita, il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar "Soul", film d'apertura della Festa del Cinema di Roma, che arriverà in esclusiva su Disney + il 25 dicembre 2020. Il giorno in cui la 15esima edizione prende il via, con misure di sicurezza anti Covid, distanziamenti, mascherine, senza però perdere il senso della Festa e rinunciare al tappeto rosso, il film diretto dal regista Premio Oscar Pete Docter sembra di grande attualità.Protagonista è Joe Gardner, un insegnante di musica che ha l'occasione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 ottobre 2020) E' unche parla di desideri, sogni, aspirazioni ma anche di accettazione, destino, comprensione del vero, il nuovo lungometraggio d'animazionee Pixar "Soul",d'aperturadel Cinema di, che arriverà in esclusiva su+ il 25 dicembre 2020. Il giorno in cui la 15esima edizione prende il via, con misure di sicurezza anti Covid, distanziamenti, mascherine, senza però perdere ile rinunciare al tappeto rosso, ildiretto dal regista Premio Oscar Pete Docter sembra di grande attualità.Protagonista è Joe Gardner, un insegnante di musica che ha l'occasione ...

