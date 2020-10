Sostituzione caldaia condominiale | chi paga per il cambio?

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La vita all’interno di un condominio è fatta di tante questioni pratiche che, piccole o grandi che siano, vanno affrontate e risolte. Tra queste, merita qui di essere menzionata la spesa per ladella: potrebbero infatti sorgere dubbi con riferimento ai soggetti che, di fatto, sono obbligati a contribuire alla spesa per la. D’altra parte, buon può ben succedere, che nell’ambito di una riunione di condominio, l’amministratore faccia notare che ladell’impianto centralizzato si è rotta ed va sostituita. Dopo aver aperto la busta con vari preventivi, li sottopone all’assemblea. E qui si presenta il problema: pur essendo in gioco cifre non spropositate per famiglia (circa ...