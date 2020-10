Sostenibilità, 'La protezione tiene banco' in 100 scuole italiane (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Un vero e proprio 'sanification day' quello che si è svolto in queste ultime settimane in oltre 100 scuole su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, con l'aumento dei contagi proprio di questi giorni, la necessità di alzare ulteriormente i livelli di sicurezza anti-Covid all'interno degli edifici scolastici è diventata ancora più centrale. Per questo Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia (associazione no profit con l'obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra scuola e impresa) ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100 scuole italiane con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit didattico con il supporto di esperti da ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Un vero e proprio 'sanification day' quello che si è svolto in queste ultime settimane in oltre 100su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, con l'aumento dei contagi proprio di questi giorni, la necessità di alzare ulteriormente i livelli di sicurezza anti-Covid all'interno degli edifici scolastici è diventata ancora più centrale. Per questo Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia (associazione no profit con l'obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra scuola e impresa) ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit didattico con il supporto di esperti da ...

L'enoturismo non è solo svago ma creazione di legami

Vietato affidarsi troppo alla tecnologia, dimenticando l'importanza della narrazione umana. L’attrattiva dell’enoturismo si basa su tre elementi principali: diversità, zone rurali e forti legami ...

