Sos Lega | la richiesta d' aiuto di GIuseppe Conte Retroscena-Senaldi | la faccia tosta del premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ma quanto piace adecretare. Tutte le volte che lo fa, si sente più alto di due spanne. I suoi dpcm, i decreti della Presidenza del Consiglio, sono quasi più numerosi ormai delle norme tributarie. Ieri ne ha sfornato un altro, del quale si occupano in modo esaustivo nelle pagine interne Becchi, Dama e Prado. Come Napoleone,dispone. Aperitivo in piedi solo fino alle 21, tutti a nanna a mezzanotte, può giocare a calcio unicamente chi è bravo davvero. Se andate in pizzeria con un amico, dovete mettervi la mascherina finché camminate fianco a fianco; ma quando vi sedete a tavola potete mangiarvi ine scambiarvi il piatto. Certo, è facile ironizzare quando non si hanno responsabilità di governo. Tra qualche norma bislacca di troppo, l'impianto dell'ultimo decreto ha un ...