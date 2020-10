“Sono sul lastrico” Raffaele Sollecito | cosa è successo nella sua vita dalla fine del processo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sono sul lastrico…1,2 milioni di debito, ho passato quattro anni in carcere di cui sei mesi in isolamento e per me è assurdo sentirmi rispondere dai giudici Italiani che oltretutto c’è un meccanismo piuttosto singolare, in Italia, dove quando devi chiedere un risarcimento ti rimandano alla corte che ti aveva condannato quindi è abbastanza complicato che abbiano un’idea diversa rispetto a quella che avevano… mi sono sentito un mostro”. “Hanno completamente distrutto la mia immagine, e anche quella della mia famiglia, sono stati anni tragici”. Sono le parole dia Ogni Mattina su TV8. Una storia che è andata ben oltre l’assoluzione con l’Italia divisa tra colpevolisti e innocentisti con Rudy Guede, unico responsabile, condannato in via definitiva ...