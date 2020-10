“Sono positiva al Covid”. Federica Pellegrini lo annuncia sui social. La stella del nuoto è affranta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Poco dopo la comunicazione di Valentino Rossi, anche la nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. La stella dello sport italiano è apparsa in lacrime su Instagram, dove ha raccontato a tutti i suoi follower la triste notizia. Le sue parole fanno comprendere il suo stato d’animo: “Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”. Poi nelle stories ha aggiunto altro. La sportiva ha proseguito, dicendo: “Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo”. Ora la Pellegrini ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Poco dopo la comunicazione di Valentino Rossi, anche la nuotatricehato di essere risultataal coronavirus. Ladello sport italiano è apparsa in lacrime su Instagram, dove ha raccontato a tutti i suoi follower la triste notizia. Le sue parole fanno comprendere il suo stato d’animo: “Ho appena ricevuto la brutta notizia: oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sonoal Covid”. Poi nelle stories ha aggiunto altro. La sportiva ha proseguito, dicendo: “Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo”. Ora la...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - Maurizi81692261 : RT @IlariaBifarini: La compagna di mio cognato è positiva, con lievi sintomi. Nonostante convivano, lui è negativo al secondo tampone. Sono… - alfrig409 : RT @IlariaBifarini: La compagna di mio cognato è positiva, con lievi sintomi. Nonostante convivano, lui è negativo al secondo tampone. Sono… -