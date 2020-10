Soleil Sorge distrugge Luca Onestini | “Ho scoperto lo sporco”

Leggi su bloglive

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, non risparmia nessuno. Ne ha una per tutti dall’ormai ex amico Iconize all’ex ragazzoOnesti. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e… Questo articolo: “Holo sporco” è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.