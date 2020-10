Soldi falsi in cambio di orologi: colpo da 400 mila euro a Genova. Il video dello scambio in un hotel di lusso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Hanno usato una tecnica antica ma efficace tre truffatori che hanno conquistato in un colpo solo un bottino di 400 mila euro: un borsone pieno di false banconote scambiato con orologi preziosi. I tre, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, sono poi stati arrestati dalla squadra mobile di Genova nell’ambito di una inchiesta sulle truffe con la tecnica del cosiddetto ‘rip-deal’. Sono stati bloccati nelle loro abitazioni a Piossasco (To) e Trana (To). Il raggiro risale a maggio. La vittima, un 28enne di Genova, aveva messo in vendita su Ebay un orologio. Era stato contattato dal gruppo che si era mostrato interessato all’acquisto di altri 6 orologi preziosi per un valore di 400mila euro. I 4 si sono dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Hanno usato una tecnica antica ma efficace tre truffatori che hanno conquistato in unsolo un bottino di 400: un borsone pieno di false banconote scambiato conpreziosi. I tre, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, sono poi stati arrestati dalla squadra mobile dinell’ambito di una inchiesta sulle truffe con la tecnica del cosiddetto ‘rip-deal’. Sono stati bloccati nelle loro abitazioni a Piossasco (To) e Trana (To). Il raggiro risale a maggio. La vittima, un 28enne di, aveva messo in vendita su Ebay uno. Era stato contattato dal gruppo che si era mostrato interessato all’acquisto di altri 6preziosi per un valore di 400. I 4 si sono dati ...

