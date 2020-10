Social Distance: su Netflix arriva la serie girata durante il lockdown (Di giovedì 15 ottobre 2020) Social Distance Mentre il mondo sta ancora lottando contro il Coronavirus, Netflix torna a qualche mese fa quando la situazione era ancora più preoccupante. Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming Social Distance, progetto nato per raccontare la vita ai tempi della pandemia. Una serie antologica girata durante il lockdown, che mostra gli aspetti più divertenti e quelli più cupi di un’esperienza singolare e complessa. Social Distance è stata creata da Hilary Weisman Graham insieme all’ideatrice di Orange Is the New Black Jenji Kohan. Otto episodi in cui i protagonisti mettono in scena storie personali ma universali, in cui i telespettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020)Mentre il mondo sta ancora lottando contro il Coronavirus,torna a qualche mese fa quando la situazione era ancora più preoccupante. Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming, progetto nato per raccontare la vita ai tempi della pandemia. Unaantologicail, che mostra gli aspetti più divertenti e quelli più cupi di un’esperienza singolare e complessa.è stata creata da Hilary Weisman Graham insieme all’ideatrice di Orange Is the New Black Jenji Kohan. Otto episodi in cui i protagonisti mettono in scena storie personali ma universali, in cui i telespettatori ...

sudarshanc43 : Bhai e congress ka social distance @TajinderBagga andv @KapilMishra_IND - movietele : #SocialDistance su #Netflix | Serie TV 2020 | - xdancinontables : @sabri_brix FUCK LA SOCIAL DISTANCE È VERO lui è pure ansiosetto per sta cosa uff - sabri_brix : @xdancinontables social and phisical distance non non mi permette di fare ciò, ma sto usando la forza del pensiero - trolls_praks : @KhushiK_07 Sb s distance h ab social media m bhi distance ?? -